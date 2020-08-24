مستشار مرسي يكشف ما جرى مع عصام العريان قبل أن يلفظ أنفاسه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت أحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، تفاصيل جديدة وصادمة بشأن وفاة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان داخل سجون النظام المصري قبل عدة أيام، متهماً النظام المصري بتصفية داخل السجن.

وقال عبد العزيز، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إنه يمتلك أدلة على قيام السلطات المصرية باغتيال القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، قائلاً: “الحقيقة التي باتت مؤكدة لا يخالطها شك هي: تم اقتياد النائب الدكتور عصام العريان من محبسه الانفرادي إلى غرفة رئيس مباحث سجن العقرب، وانهال عليه (ثلاثة ضباط) بالضرب، بقصد القتل (وليس بقصد التعذيب) ولم يتركوه إلا جثة هامدة”.

وأضاف أحمد عبد العزيز: ” الدكتور العريان كان (محكوما ظلما بالإعدام)! لكن لقيط مصر، لم يشأ تنفيذ (الحكم)؛ كي لا يصبح العريان رمزا من رموز الأمة في موته، كما كان رمزا من رموزها في حياته، فتخلص منه بهذه الطريقة البشعة، وادعى أنه (مات) على إثر مشادة كلامية مع قيادات إخوانية، رغم أنه محبوس في زنزانة انفرادية”.

وتابع مستشار مرسي: “نحتسب الدكتور العريان عند الله شهيدا، وسيذكره التاريخ رمزاً مصرياً عربياً إسلامياً، قل نظيره، فقد أفنى حياته في إعلاء كلمة الله، وخدمة زملائه الأطباء، من خلال مواقعه النقابية، والوقوف في وجه النظم المستبدة، دفاعا عن حقوق شعبه. حساب القتلة آت آت، وعسى أن يكون قريباً”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين في مصر دعت إلى تشكيل لجنة طبية دولية للتحقيق في وفاة العريان، مشيرة إلى وجود أدلة تفيد بأن وفاة العريان جاءت إثر تعذيب واعتداء مباشر من طرف عدد من ضباط سجن العقرب جنوب القاهرة.