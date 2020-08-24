صور لحميدتي في جوبا تشعل الأسافير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشعلت صور للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي في عاصمة دولة جنوب السودان وسائط التواصل الاجتماعي. وظهر حميدتي في مجموعة من الصور وهو يرتدي أزياء رياضية ويتوشح ببعض أزياء دولة جنوب السودان. وكتب حميدتي على صفحته الرسمية على الفيسبوك منشوراً علق فيه على الصور ومناسبتها وقال: (لم يساورني شك ولو للحظة واحدة خلال زياراتي المتعددة إلى جنوب السودان لإنجاز ملفي سلام البلدين أنني في بلد ثان غير السودان، إننا حقاً شعب واحد في بلدين، وبهذه المعاني يمكننا حل القضايا العالقة كافة بيننا لا سيما قضية أبيي التي تشرّفت بلقاء جزء من مجتمع المنطقة في جوبا بدعوة ابن أبيي كور اجينق بمنزل رجل الأعمال شول أكوي، نأمل أن نعمل بجد لحل هذا الملف من أجل استقرار أهلنا في المنطقة والمضي بعلاقات بلدينا إلى مستوى أفضل مما هي عليه الآن.

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