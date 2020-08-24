جنوب كردفان.. تظاهرات في “أبو كرشولا” احتجاجاً على تردي الخدمات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نَظّمَ مُواطنو مدينة “أبو كرشولا” بجنوب كردفان، تظاهرات سلمية واسعة جابت شَوارع المدينة ووصلت إلى مباني رئاسة المحلية، احتجاجاً على التردي الكبير في الخدمات الأساسية، ورفع المُحتجون لافتات تُطالب بتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإصلاح الطرق.

وقالت مصادر (الصيحة)، إنّ الكهرباء ظلّت مُتوقِّفة بالمدينة لقرابة الشهر، ويُعاني المُواطنون في السفر إلى مدينة الرهد بشمال كردفان، لجهة أنّ الطريق سيئ للغاية ويُعتبر هو شريان الحياة والمنفذ الوحيد للمحلية وعبره يُحوّل المرضى وتدخل البضائع.