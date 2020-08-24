شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بالقصر الجمهوري أوراق إعتماد سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية بالخرطوم السفير يبلتال أميرو والذي قدم أوراق إعتماده سفيرا لبلاده لدى الخرطوم .

وفي تصريحات صحفية عقب تقديم أوراق إعتماده قال السفير يبلتال أميرو إن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ناقش العلاقات الثنائية بين أثيوبيا والسودان في المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية . وأشار السفير إلى ترحيب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بزيارة رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد غدا. وأضاف السفير ان الزيارة تعضد العلاقات الثنائية وتعظم الأدوار المتبادلة بين البلدين والشعبين. جريدة التيار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة يتسلم أوراق إعتماد سفير أثيوبيا لدى الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.