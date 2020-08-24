موقع تويتر يحذر من تغريدة لترامب بسبب مضمونها المضلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت إدارة موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد، من تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب تقديمها “مزاعم صحية مضللة قد تثني الناس عن المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية”.

وادعى ترامب في منشورات له على موقعي “تويتر” و”فيسبوك” في وقت مبكر من صباح أمس الأحد أن صناديق البريد المخصصة للتصويت “ليست معقمة من فيروس “كورونا” المستجد”، فيما أسماه “كارثة أمنية للناخبين”.

وبعد ساعات من نشر ترامب لتغريدته، اتخذ موقع “تويتر” إجراء قائلا: “لقد وضعنا إشعارا بالمصلحة العامة على هذه التغريدة لانتهاكها سياسة النزاهة المدنية بسبب تقديمها ادعاءات صحية مضللة قد تثني الناس عن المشاركة في التصويت”.

ويقول الإشعار الأمني ​​الذي وضعه “تويتر” على تغريدة ترامب: “انتهكت هذه التغريدة قوانين “تويتر” المتعلقة بالنزاهة المدنية والانتخابية”.

ورغم ذلك، لم يججب “تويتر” تغريدة الرئيس الأمريكي، ورأى أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل متاحة للجميع، وكذلك لارتباطها بالمحادثات العامة الجارية، ولكن لن يتمكن الأشخاص من إعادة التغريد مع التعليق، أو إبداء الإعجاب بها أو الرد عليها أو إعادة تغريدها.