في آخر لايف له… ذو النون يجلب (سبورة) ويتقمص شخصية المعلم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حظي اللايف الاخير الذي اطلقه الناشط السياسي عثمان ذو النون بمتابعة واسعة خصوصا وهو يجلب (سبورة) ويتقمص شخصية المعلم خلاله ليشرح اسباب مشاكل البلد، ويحظى ذو النون بمتابعة واسعة من الالاف في النوافذ الاسفيرية.

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