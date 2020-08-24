رئيس هيئة الاركان: ثورة ديسمبر المجيدة قامت لرفعة وعزة الانسان السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس هيئة الاركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين أن القوات المسلحة هي صانعة ثورة ديسمبر المجيدة بشعارها (حرية – سلام – وعدالة) مضيفا ان القوات المسلحة ستكون كتيبة حراسة للثورة المجيدة لتحقيق أهدافها وسلامتها حتى تكتمل الديمقراطية والخروج بالسودان إلى بر الامان. وقال لدى مخاطبته اليوم ضباط وصف وجنود القوات المسلحة بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بكرري بحضور القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ان القوات المسلحة ما زالت قومية وموحدة ومحترفة رغم أنف المتربصين والمرجفين الذين يريدون تفكيكها لافتا الى أنها تعي دورها تماما في القيام بواجباتها مترفعة عن الفتن والدسائس.

وأضاف الفريق أول ركن الحسين: (إن قيم القوات المسلحة ثابتة لا تتغير ولا يطالها تآمر لتفكيك أو تدمير)، لافتا إلى أن ما يتناوله الآخرون من استهداف ضد القوات المسلحة خلال هذه الأيام لا يفت من عضد القوات المسلحة. وأشار إلى استهداف مؤسسات وشركات القوات المسلحة الاقتصادية. وقال: (يعلم الجميع بأن هذه المؤسسات بنيت من استقطاعات أفراد القوات المسلحة مبينا أن ثورة ديسمبر المجيدة قامت لرفعة وعزة الانسان السوداني. وزاد: (إن القوات المسلحة لن تألوا جهدا في أن تمنح الشعب تلك الشركات والمؤسسات الاقتصادية اذا طلب الشعب وإذا تأكد أنها تنفعه مما هو فيه).

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