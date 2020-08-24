رئيس الوزراء الاثيوبي يزور الخرطوم غداً الثلاثاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علمت آخر لحظة أن رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد سيزور الخرطوم غداً الثلاثاء ويتوقع ان يصل في معيته وزراء الخارجية، الزراعة والتجارة.

وفي السياق سيقدم السفير الاثيوبي الجديد لدى الخرطوم اوراق اعتماده اليوم لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

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