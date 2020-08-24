أديس أبابا: النيل هو الحياة والفخر لإثيوبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاتشو، إن إثيوبيا بحاجة إلى بناء السد وعليها أن تعكس الواقعية حول استخدام نهر النيل.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع عبر الإنترنت أمس الأحد، تحت عنوان (نهر النيل) إن “النيل هو الحياة والفخر لإثيوبيا”.

وأوضح أن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يتم بناؤه على نهر النيل هو شعار لجميع الإثيوبيين وفخر للبلاد لاستكمال مثل هذا المشروع الضخم بقدراتها الخاصة.

وأشار إلى إن إثيوبيا يمكنها توليد ما يصل إلى 30 ألف ميغاواط من طاقة كهرومائية من نهر النيل، مضيفًا أن “هذه الإمكانات الهائلة ستمكن البلاد في توصيل الكهرباء إلى جميع الشعوب الإثيوبية، وتوسيع المجمعات الصناعية، وخلق فرص عمل إلى جانب تحسين الخدمات”.

سبوتنيك