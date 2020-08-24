الطماطم تقفز لـ(300) جنيه للكيلو بالاسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تشهد اسعار الخضر زيادة وندرة بالاسواق خاصة الطماطم نتيجة لانتهاء الموسم.

وقال ابكر حمزة ان هنالك ارتفاعا في اسعار الخضر وضعف في القوى الشرائية ، مبينا ان سعر كيلو الطماطم انتاج كوستي (300) جنيه ، وأوضح ارتفاع السعر لضعف الوارد بالاسواق فيما سجلت ربطة الرجلة الصغيرة (100) جنيه ، والبطاطس والباذنجان (100)جنيه ، اشار لتأثر ترحيل الخضر بندرة الوقود وارتفاع الدولار.

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