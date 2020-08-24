ندى القلعة بالعلامة الزرقاء..!

الفنانة المثيرة للجدل ندى القلعة قامت بتوثيق صفحتها على التطبيق الاجتماعي الشهير “فيس بوك” بالعلامة الزرقاء المميزة وذلك منعاً لنشر الأخبار الكاذبة وأصبحت صفحتها على الفيس بوك هي مصدر كل أخبارها. الجدير بالذكر أن العلامة الزرقاء ميزة يمنحها الفيس بوك للمشاهير بغرض دحض ونفي الإشاعات والأخبار الضارة بهم ومسيرتهم الإبداعية. Advertisements وبحسب صحيفة المواكب، شاركت ندى القلعة مؤخراً الجيش بعيده الـ(60) وتغنت لهم في إحتفالية كبيرة بقاعة الصداقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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