فنانون إلى السعودية للمشاركة في (عاصفة الحزم)

بدأت مجموعة من الفنانين والموسيقيين الذين ينتمون لوحدات عسكرية مختلفة في الجيش الترتيبات للتوجه إلى السعودية للانضمام إلى (عاصفة الحزم) مع الجنود السودانيين الذين يقاتلون في حرب اليمن، وعلمت “السوداني” بقائمة أسماء بعض الفنانين المشاركين فيما يخضع بعض منهم للتدريب بجانب اجراءات الفحص الطبي وبعض الترتيبات الأخرى تأهباً للسفر.

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من بين الفنانين الذين علمت مصادر السوداني بسفرهم الفنان شهاب الدناقلة الذي ينتمي إلى هيئة الاستخبارات والأمن(قوات المهام الخاصة) التي ظل يعمل فيها لسنوات طويلة،ويعتبر الفنان شهاب الدناقلة من الفنانين الذين تصدوا لهجمات فلول النظام بداية الاعتصام بمحيط القيادة العامة وقاموا بحماية المعتصمين بجانب مواقفه الثورية والبطولية مع بداية اندلاع الثورة .

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من بين المغادرين للسعودية أيضاً عضو مجموعة عقد الجلاد الفنان الأمين حسب الرسول ،و كذلك الفنان الصادق شلقامي الذي ينتمي إلى الجيش وظل يعمل فيه لسنوات طويلة بوحدة سلاح الأسلحة والذخائر إيماناً منه بدوره في حماية الوطن.

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كذلك الفنان الشاب حسين حمد الذي ينتمي إلى الفرقة التاسعة المحمولة جواً سلاح المظلات،ويعتبر الفنان حسين حمد صاحب شعبية كبيرة خاصة أنه صاحب لونية وأداء أشبه للونية الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بجانب عمله كنظامي له مواقف واضحة في الثورة السودانية وكان أحد المشاركين فيها.

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ومن بين الأسماء التي ستغادر الفنان المسرحي محمد علي من وحدة سلاح المهندسين وهي ذات الوحدة التي ينتمي إليها الفنان الشاب مأمون سوار الدهب.

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تباينت الآراء حول مشاركة الفنانين في (عاصفة الحزم) ما بين الولاء وانتمائهم للقوات المسلحة للدفاع والقتال إيماناً منهم بدورهم لحماية المكتسبات والأراضي وما بين البحث عن وضع مادي أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتأكيد البعض منهم بقولهم: الفن بقي ما بأكل عيش.

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يذكر أن عدداً كبيراً من الفنانين المشاهير والشعراء الموسيقيين ينتمون لوحدات عسكرية مختلفة مع اختلاف الرتب ومنهم من ينتمي لوحدات بسلاح الموسيقى.

تقرير:محاسن احمد عبدالله

صحيفة السوداني