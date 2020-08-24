في آخر لايف له… ذو النون يجلب (سبورة) ويتقمص شخصية المعلم

حظي اللايف الأخير الذي أطلقه الناشط السياسي عثمان ذو النون بمتابعة واسعة خصوصاً وهو يجلب (سبورة) ويتقمص شخصية المعلم ليشرح أسباب مشاكل البلد. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني، يحظى ذو النون بمتابعة واسعة من الآلاف في النوافذ الاسفيرية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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