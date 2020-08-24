سميرة دنيا.. دنيا من البرود!!

سميرة دنيا لم يمض عليها (نصف الزمن) بل أنها أهدرت (كل الزمن) في ترديد أغاني الراحل عثمان حسين حتى أنه أوقفها في يوم من الأيام من ترديد أغنياته بعد أن لاحظ (لهثها) غير المبرر لترديد أغنياته وفتورها وبرودها القاتل في أداء الأغنيات..
ولعل الراحل عثمان حسين كان محقاً فيما ذهب إليه.. وهو بذلك أسدى لها نصيحة غالية ولكنها لم تتفهم أبعاد الرسالة وظلت في مكانها لم تتقدم ولا خطوة. وبحسب صحيفة المواكب، الرجل كان كبيراً بمثل قراره فهو كان محقاً ومصيباً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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