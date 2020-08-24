سلمى فيصل تتألق عبر شاشة أنغام

إشادات عديدة حظيت بها المذيعة سلمى الفيصل عقب المردود المميز الذي ظلت تقدمه عبر شاشة أنغام. وأبدى الكثيرون سعادتهم بعودة تلك المذيعة للتألق من جديد، مشيرين بحسب صحيفة السوداني، إلى أنها تمتلك الحضور الجيد والثقافة الواسعة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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