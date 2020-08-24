عازف لـ(فنان كبير) يهرب أثناء جولة فنية خارجية

استغل موسيقي شاب يعمل عازفاً على آلة الأورغن فرصة مرافقته لأحد الفنانين في جولة فنية في أوروبا تمت في الفترة الماضية وآثر البقاء هناك والاستقرار في واحدة من الدول الشهيرة والكبيرة.
ورفض العازف العودة إلى السودان مع الفنان وأفراد الفرقة الموسيقية.. وقام الفنان بحسب صحيفة المواكب، بتعيين عازف أورغن جديد ليحل محل العازف الذي فضل البقاء في أوروبا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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