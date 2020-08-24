مطربة شهيرة تختفي وتقول: (خايفة من العين والحسد!!)

فضلت مطربة شهيرة عرفت بالغناء الهابط الدخول في إجازة عن الغناء غير محددة الزمن وتأجيل عدد من المشاريع الفنية وفضلت المطربة الاختفاء في الفترة الماضية بعد زواجها من رجل أعمال في هدوء ودون ضوضاء.
ولم تقدم الفنانة الشابة رقاع الدعوة لكل أصدقائها من أهل الفن والإعلام مثلما كانت تفعل في جميع مناسباتها الماضية، وقالت بحسب صحيفة المواكب (خايفة من العين والحسد!!).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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