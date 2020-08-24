نسرين النمر: الحكم لا بد أن يكون للمدنيين

طالبت المذيعة بقناة النيل الأزرق نسرين النمر بايجاد دستور لحماية الثورة وشعبها ، وذهبت نسرين إلى أبعد من ذلك مطالبة بتحديد مهام العسكر الرئيسية وأن يعلموا بأن دورهم كبير في حماية الوطن والمواطن، واستصحبت أن القوات المسلحة لها تاريخ في حماية البلاد من التعديات.
وقالت النمر في حديثها إن الحكم لا بد أن يكون للمدنيين، وجددت نسرين حديثها تأكيداً على حرصها على وضع دستور يحمي الثورة ومكتسباتها حال استقر الوضع.
وتابعت الإعلامية الشهيرة بحسب صحيفة صوت الأمة: ظللنا نعاني ونطرح نفس الأسئلة ونعيد ذات المشهد منذ أن نال السودان استقلاله عن فشل النخب السياسية وآن الأوان لأن نعمل جميعاً لإنجاح الفترة الانتقالية وتكون مصلحة البلد هي الأولى للحد من المؤامرات والفتن التي يمارسها النظام البائد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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