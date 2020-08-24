عاجل.. وزير الخارجية يثني على الدعم الذي تقدمه ألمانيا للسودان

الإثنين 24 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أثنى عمر قمرالدين -وزير الخارجية المكلف على الدعم الذي تقدمه المانيا للسودان مثمناً التعاون المشترك والزيارات المتبادلة بين البلدين، مؤكداً توجه الحكومة الجديدة لبناء شراكات مع اقطار العالم وإحلال السلام والتنمية في ربوع البلاد.

Advertisements جاء ذلك لدى استقباله اليوم بمكتبه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية السفير توماس تيرشتيغن وذلك بمناسبة تقديم نسخةٍ من اوراق اعتماده. وأكد السفير الألماني الجديد على العلاقات الممتدة بين البلدين ، مؤكداً سعي بلاده لتوطيد العلاقات الثنائية بين السودان وألمانيا منوهاً الى أنه قد تم إلحاق ملحق من وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي ضمن طاقم السفارة الألمانية وذلك للارتقاء بالتبادل الاقتصادي بين البلدين.

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