عاجل.. آبي أحمد يزور الخرطوم غداً

قالت تقارير محلية إن رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد سيزور الخرطوم غداً الثلاثاء ويتوقع ان يصل في معيته وزراء الخارجية، الزراعة والتجارة.



وفي السياق سيقدم السفير الاثيوبي الجديد لدى الخرطوم اوراق اعتماده اليوم لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

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