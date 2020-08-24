عاجل.. محاولة اغتيال نائب البشير السابق بعد أيام من إطلاق سراحه‎

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الإثنين 24 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
تعرض النائب السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، حسبو محمد عبدالرحمن، لمحاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة اقتحمت منزله، بضاحية المعمورة بالعاصمة الخرطوم، ليل الأحد.
وأفرجت سلطات سجن كوبر، الخميس الماضي، عن حسبو بعد اعتقاله ضمن قادة النظام السابق، عقب الإطاحة بنظام البشير، في 11 أبريل/ نيسان من العام الماضي.
وأطلقت المجموعة المسلحة، النار على المتواجدين بالمنزل، ووقعت اشتباكات خارج المنزل؛ ما أدى لمصرع شخص مجهول وفق وسائل إعلام سودانية.
وشغل حسبو مناصب قيادية في حكومات الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، ومفوضا للعون الإنساني، ووزير دولة للشؤون الإنسانية، ووزير السياحة والحياة البرية، ووزير الحكم اللامركزي، وشغل أيضا منصب الأمين السياسي لحزب البشير.
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