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عاجل.. محاولة اغتيال نائب البشير السابق بعد أيام من إطلاق سراحه‎

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 24 أغسطس 2020

عاجل.. محاولة اغتيال نائب البشير السابق بعد أيام من إطلاق سراحه‎

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متابعات - اخبار الخليج 365

تعرض النائب السابق للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، حسبو محمد عبدالرحمن، لمحاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة اقتحمت منزله، بضاحية المعمورة بالعاصمة الخرطوم، ليل الأحد.

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وأفرجت سلطات سجن كوبر، الخميس الماضي، عن حسبو بعد اعتقاله ضمن قادة النظام السابق، عقب الإطاحة بنظام البشير، في 11 أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وأطلقت المجموعة المسلحة، النار على المتواجدين بالمنزل، ووقعت اشتباكات خارج المنزل؛ ما أدى لمصرع شخص مجهول وفق وسائل إعلام سودانية.

وشغل حسبو مناصب قيادية في حكومات الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث شغل منصب نائب رئيس الجمهورية، ومفوضا للعون الإنساني، ووزير دولة للشؤون الإنسانية، ووزير السياحة والحياة البرية، ووزير الحكم اللامركزي، وشغل أيضا منصب الأمين السياسي لحزب البشير.

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