عاجل.. تحرك جديد من لجنة إزالة التمكين بولاية النيل الأبيض

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الإثنين 24 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أكد والي النيل الابيض، اسماعيل الوراق، إنه سيتم انشاء لجنة لازالة التمكين ومحاربة الفساد بولايته في الأيام القادمة.
وقال الوراق علي صفحته في “فيس بوك”، اليوم: “تحقيقا لأحد أهم مطالب ثورة ديسمبر المجيدة، ممثلة في محاربة الفساد وازالة التمكين، فقد التقى بالقصر الجمهوري باللجنة العليا لازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال، برئاسة الفريق ركن ياسر العطا والرئيس بالمناوب الاستاذ محمد الفكي سليمان”.
واضاف أنه تم التفاكر معهم حول اهمية الاسراع بتكوين اللجنة بولاية النيل الابيض، وبناء على التفاهم الذي تم سيتم الاعلان عن تكوين اللجنة خلال الايام القادمة.
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