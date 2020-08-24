شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رصدت مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع فيديو عودة الخلافات واشتعال الحرب مرة ثانية بين الفنانتين “عشة الجبل”و”مروة الدولية” والمعروف لدى المتابعين أن خلافات نشبت بين الفنانتين منذ فترة ظهرت من خلال ترديدهن لأغنيات تعكس ذلك الخلاف ورد كل واحدة منهن على الأخرى.

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كانت هذه تفاصيل خبر إشتعال الحرب بين “عشة الجبل” ومروة الدولية والأخيرة تردد :”العربات عليها أقساط نحنا عرباتنا كاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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