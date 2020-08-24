د. شداد يتمسك باعلان الكاردينال رئيسا للهلال (تعرف علي التفاصيل )

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رفعت التنظيمات الهلالية المعارضة لرئاسة أشرف الكاردينال من إيقاع تحركاتها لقطع الطريق على عودته لسدة الرئاسة عبر لجنة التطبيع التي يتوقع أن يعلنها الاتحاد السوداني لكرة القدم.. حيث قدمت التنظيمات طعناً لاتحاد الكرة ضد رئاسة

الكاردينال وقدمت مستندات تثبت إدانته قبل سنوات، وبالتالي عدم أهليته لرئاسة النادي. كما تم تقديم طعن مماثل لمفوضية الهيئات الشبابية ولاية الخرطوم.. وتم تنظيم وقفات احتجاجية أمام مباني الاتحاد والوزارة الولائية.. وتم إعلان تصعيدكبير ضد الكاردينال والتهديد بحرمانه من دخول الجوهرة الزرقاء غير أن مصادر أكدت أن اتحاد الكرة وتحديدا رئيسه كمال شداد وعلى الرغم من الضغط الكبير الذي يتعرض له يتمسك بإعلان الكاردينال رئيساً للجنة التطبيع مع القائمة التي قدمها.. ويتوقع أن تكشف الساعات القادمة المزيد من التفاصيل حول الملف.