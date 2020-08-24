مدير محجر القضارف يستعرض تجربة فحص مناعة المواشي بالسودان

الخليج 365 :

أكد دكتور آدم إسماعيل أحمد مدير محجر القضارف أن تجربة قياس المناعة للماشية السودانية ضد حمى الوادي المتصدع تعتبر أول تجربة في العالم طبقت بالسودان وفقاً للبروتوكول بين السودان والسعودية قبل ٦ أشهر، حيث كانت نسبة مناعة الماشية 30%. وقال مدير محجر القضارف في تصريح للوفد الاعلامي الزائر للولاية إنه بالنسبة الى حل مشكلة إرجاع البواخر من جدة بسبب المناعة يجب إرسال أتيام فنية لمراجعة الاتفاق وتخفيف نسبة المناعة الى أقل من 30% إضافة إلى زيادة نسبة العينة العشوائية التي تفحص من 2% الى 10%، حيث تفحص مثلا من (1000) رأس 2%، وأضاف أنه يجب زيادتها لتعطي نتائج جيدة . وأضاف د.اسماعيل أن ولاية القضارف تصدر ضأن وماعز للمملكة العربية السعودية بنسبة 40% من الصادر السنوي والذي يبلغ في المتوسط (5) ملايين رأس،وذلك بفضل الإنتاج الكبير وتوفر المراعي ومخلفات الزراعة الآلية المطرية إضافة لقربها من ميناء الصادر بسواكن، وتوفر رأس المال في سوق القضارف. وأوضح اسماعيل أن أول باخرة نزلت بعد عيد الأضحى في الحادي عشر من أغسطس الجاري بعد إجازة نسبة المناعة بميناء جدة كانت من محجر القضارف و التي فاقت نسبة مناعة الماشية أكثر من 40% في المائة بجدة ، مشيراً الى التحديات التي تواجه المحجر والتي تتمثل في ضعف البنية التحتية ، داعياً الى أهمية تأهيل وتطوير المحجر لتقديم جودة عالية وسلامة للحيوان. من جهته أوضح دكتور حاتم حماد ابراهيم مدير معمل الأبحاث البيطرية بالقضارف أن المعمل يقوم بفحص البروسيلا وأخذ وتجهيز العينات لمناعة الماشية بمرض حمى الوادي المتصدع ، و من ثم إرسالها الى المعمل المركزي بسوبا، بجانب الاهتمام والحفاظ على صحة القطيع بالولاية. وأكد حاتم أن الكوادر بالمعمل يعملون بكفاءة ومهنية عالية، داعيا الى زيادة الكوادر، ودعمهم بمعينات معملية لتجويد العمل وانسياب الصادر بصورة ممتازة.