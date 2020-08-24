إستزراع (8) آلاف شجرة هشاب بغابة ورشال

الخليج 365 :

نظمت الهيئة القومية للغابات بمحلية الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان بالتعاون مع مشروع الادارة المتكاملة للموارد الطبيعية وحماية البيئة ولجنة ادارة غابة ورشال الشعبية بمحلية الرهد نظمت نفير شعبي لاستزارع وغرس شجرة الهشاب بغابة ورشال بمشاركة كبيرة من قرى الحقينة الجلابة ورشال وبادوقة تحت شعار “الغابات حياة فالنحافظ عليها” . وقال المهندس أحمد محمد حسين مدير مشروع الادارة المتكاملة للموارد الطبيعية وحماية البيئة قال في تصريح (لسونا) إن المشروع شراكة مع المحلية لمجابهة التحديات البيئية والمساهمة في تعزيز قدرات المجتمعات لزيادة المساحة المزروعة بالهشاب معددا التدخلات التي تمت من قبل المشروع ، مضيفا بأن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع أهداف وبرامج المشروع لاستزراع أكثر من (300) ألف هشابة في إطار حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية . وأوضح المهندس محمدين الأمين محمدين مدير غابات ولاية شمال كردفان أن مشروع استزراع غابة ورشال يجي في إطار جهود الولاية لاعادة تعمير حزام الصمغ العربي ، معرباً عن شكره لهذه المبادرة من مجتمع ورشال وجهود الشركاء ، مبيناً أن الهيئة تعول كثيراً على المجمعات في تعمير وتطوير قطاع الصمغ العربي بالولاية ، مؤمناً على الدور الذي تلعبه المجتمعات في حماية الغابات. من جهته أشار المهندس كمال الحريري مدير الإدارة العامة للزراعة بمحلية الرهد ، أشار إلى أهمية الاهتمام بحزام الصمغ العربي لدوره الفاعل في المحافظة على البيئة وزيادة إنتاجية الصمغ العربي ، مؤكداً تبنيهم لمثل هذه المبادرة مشيدا بالدور الفاعل للشباب في تنمية وتطوير الموارد وتطوير المنطقة . فيما تناول المهندس الفاتح علي ديمو مدير غابات محلية الرهد الدور الفاعل للسياج الاجتماعي في حماية وتطوير المورد الغابي ، مضيفا بأن المشروع يتسهدف استزراع أكثر من (8) الاف شجرة هشاب بغابة ورشال الشعبية ، مثمناً الدور الكبير لمجتمع تلك القرى بكافة قطاعاته من الشباب والشابات لقيادة هذه المبادرة والنفير لتنمية قطاع الصمغ العربي بالمنطقة مشيرا إلى أهمية الدور الشعبي في حماية الغابات واستدامة الموارد . و أوضح حسن محمد شيخ قرى الحقينة الجلابة ورشال وبادوقة الدور الكبير للمجتمع في تنمية وتطوير حزام الصمغ العربي ، مبيناً أن نفير استزراع غابة ورشال جاء من واقع أهمية وفوائد الغابات وتوطين شجرة الهشاب بالمنطقة لاستفادة منها اقتصاديا . المتحدثون من الشباب ولجان الخدمات تناولوا الفوائد الكبيرة لعملية استزراع شجرة الهشاب بغابة ورشال الشعبية لما لها من فوائد اقتصادية واجتماعية والمحافظة على البيئة مؤكدين المحافظة على المشروع ورعايته معبرين عن شكرهم لكافة الجهات التي ساهمت في دعم المشروع.