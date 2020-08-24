برشلونا تجبر ريان الظاهر على إعتزال تشجيع كرة القدم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت مصادر مقربة من مذيعة قناة النيل الأزرق ريان الظاهر أنها تفكر جدياً في اعتزال تشجيع كرة القدم وذلك عقب الهجوم الشرس عليها من مشجعي نادي برشلونة عقب الهزيمة الأخيرة التي تلقاها الفريق بثمانية أهداف. وبحسب صحيفة السوداني، إن الهجوم على ريان بدأ عقب المباراة بارفاق صورة لها وهي تضحك مما يوحي وبلا أدنى تفكير إلى فرحتها بهزيمة البارسا، خصوصاً وهي من المشجعات المتعصبات لنادي ريال مدريد.

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