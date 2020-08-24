شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تناقلت عدد من القروبات المهتمة بأخبار الفنانين فيديو يظهر خلاله الفنان الشاب أحمد الصادق وهو يعزف خلف الفنانة المثيرة للجدل عشة الجبل، وربما كانت غرابة الفيديو دافعاً لعدد كبير من أعضاء تلك القروبات للبحث والتنقيب عن تفسير له. ليقوم البعض بحسب صحيفة السوداني بالتأكيد على أن الفيديو تم التقاطه في مناسبة خاصة وهي زواج أحد أصدقاء أحمد الصادق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الصادق يتحول لعازف خلف عشة الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.