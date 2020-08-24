شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطربة ريان الساتة بنيولوك جديد وفي أياديها نقش حناء شبيه بشعار جمعية الهلال الأحمر السوداني حظي بإعجاب العديد من متابعيها. وبحسب متابعات محررة كوش نيوز فإن رواد مواقع التواصل أجمعوا على أن المطربة ريان جميلة بطبيعتها لكنها لم توفق في اختيار النيولوك الذي ظهرت به في بداية مشوارها .

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة…نيولوك جديد للمطربة ريان الساتة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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