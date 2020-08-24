الإرهاب توجه تهمة تجارة المخدرات لطلاب جامعيين

وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال الاتهام بتجارة المخدرات إلى ثلاث طلاب جامعيين، وحررت لهم ورقة اتهام بمخالفة المادة (15أ) من قانون المؤثرات العقلية والمخدرات المتعلقة بالاتجار.
وتتلخص الوقائع في أن معلومات وردت لدى شرطة المكافحة مفادها أن مجموعة شباب ينشطون في سوق المخدرات ويتاجرون فيها من داخل شقة.
وبالرصد والمتابعة بحسب صحيفة السوداني الدولية، تمت مداهمة الشقة بأمر تفتيش، وألقى القبض على المتهمين وبالتفتيش تم العثور على (40) كيس من مادة شاشمندي المخدرة تم وضعها معروضات في البلاغ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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