مصرع طفلة بصعقة كهربائية

لقيت طفلة لم تتجاوز العام والنصف العام مصرعها بصعقة كهربائية داخل منزلها بدار السلام بأم درمان. وقال مصدر أن والدة الطفلة خرجت للسوق لشراء احتياجاتها المنزلية وتركت طفلتها مع ضيفة زارتها بالمنزل، إلا أن الأخيرة خلدت للنوم وأصبحت الطفلة تجوب بالمنزل، ولامست سلك كهربائي بالمنزل مما أدى لوفاتها بالحال. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تفاجأت والدتها عقب حضورها بالعثور عليها جثة هامدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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