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شهد المهندس تعود من جديد عبر السوشيال ميديا

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Samira Yousif 0 تبليغ

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تستعد المذيعة شهد المهندس للظهور مجدداً لجمهورها ومحبيها بعد فترة طويلة ابتعدت خلالها عن التقديم. عودة المهندس ستكون عبر برنامج اسفيري مثير للجدل.

 

وفرغت شهد من كافة الترتيبات المتعلقة بالبرنامج الذي يتوقع له ان يثير ضجة كبيرة بعد ان يتم بثه قريباً.

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وبحسب صحيفة صوت الأمة ان المذيعة شهد اختفت عن الشاشة البلورية لفترة طويلة قبل ان تظهر فلي احدى البرامج التلفزيونية كضيفة واثارت الجدل بظهورها نحيفة الجسد بصورة ادهشت متابعيها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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