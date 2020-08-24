شهد المهندس تعود من جديد عبر السوشيال ميديا

تستعد المذيعة شهد المهندس للظهور مجدداً لجمهورها ومحبيها بعد فترة طويلة ابتعدت خلالها عن التقديم. عودة المهندس ستكون عبر برنامج اسفيري مثير للجدل.

وفرغت شهد من كافة الترتيبات المتعلقة بالبرنامج الذي يتوقع له ان يثير ضجة كبيرة بعد ان يتم بثه قريباً.

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وبحسب صحيفة صوت الأمة ان المذيعة شهد اختفت عن الشاشة البلورية لفترة طويلة قبل ان تظهر فلي احدى البرامج التلفزيونية كضيفة واثارت الجدل بظهورها نحيفة الجسد بصورة ادهشت متابعيها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)