السجن والغرامة لشاب انتحل صفة نقيب

أوقعت محكمة بلدية الخرطوم شمال عقوبة السجن (4) أشهر والغرامة مبلغ (50) ألف جنيه لشاب انتحل صفة نقيب بالدعم السريع وقررت المحكمة توقيع عقوبة السجن عام في حالة عدم دفع الغرامة كعقوبة بديلة وأمرت بإبادة المعروضات (بطاقات نقيب وذخيرة وزي عسكري وإشارات عسكرية).

ووفقاً لتفاصيل البلاغ أن الشرطة الأمنية ألقت القبض على المتهم بإحدى إشارات المرور بالمنشية ودارت مشادات كلامية بين المتهم وأحد أفراد الشرطة ومنها تم اقتياده لقسم الشرطة ودون بلاغ بمخالفة المادة (93) من القانون الجنائي المتعلقة بانتحال صفة موظف بالدولة.

Advertisements

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أشار المتهم خلال يومية التحري بأن البلاغ كيدي وأنه لم يلفظ كلمة نقيب بالدعم السريع للشرطة الأمنية التي ألقت القبض عليه باستوب المنشية بالخرطوم شرق، وضبط معروضات في حيازة المتهم ووضعت في البلاغ وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة أوراق البلاغ للمحكمة للفصل النهائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)