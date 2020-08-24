عشة الجبل تتعاقد مع (بودي قارد) لحمايتها

قامت الفنانة عائشة الجبل بالتعاقد مع بعض الحراس الشخصيين (البودي قارد) من أجل حمايتها خلال الحفلات الجماهيرية والمناسبات الخاصة والعامة التي تحييها. وذلك بعد واقعة الاعتداء والتحرُّش عليها التي تمت مؤخراً.
وتقدمت الفنانة عائشة الجبل بالشكر لكل من تضامن معها خلال محنتها الأخيرة.
وتعرّضت الجبلية قبل أيّام لتحرّش جماعي بعد حفل شاركت فيه بمنطقة الجديد الثورة جنوب الخرطوم، وقد تم توثيق الواقعة بمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.
وقالت عائشة: مشكورين كلكم على التضامن، بشكر كل زول كتب حرف واحد حلو في حق عشة الجبل.
واكتفت الفنانة بتعليق قصير على الواقعة بقولها بحسب صحيفة صوت الأمة: من غير إطالة في الحديث، حسبي الله ونعم الوكيل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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