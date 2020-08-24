ضبط (50) جوال قمح مهرب بأمبدة

ضبطت مباحث تموين محلية امبدة بالتعاون مع لجان مقاومة سوق ابو زيد، “50” جوال قمح مهربة بطريقة غير قانونية في مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع بيع القمح للتجار والاستخدامات العامة، على ان يتم بيعه للبنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي. ونوه ممثل مقاومة سوق ابو زيد محمد اسماعيل ميرغني بسرعة ويقظة مباحث تموين امبدة واستجابتهم الفورية لبلاغات المقاومة والمواطنين في التصدى للمتلاعبين والعابثين بقوت المواطن ومقدراته. Advertisements من جانبه قال عضو المقاومة آدم الشنبلي بحسب سونا امس انهم فتحوا بلاغات تحت المادة “3/4” طوارء بقسم امبدة جنوب. واوضح ان صاحب الدفار المهرب للقمح عرض عليهم رشوة بمبلغ 50 ألف جنيه لكنهم رفضوا ، واكد انهم لم ولن يسمحوا لاي خائن العبث بقوت المواطنين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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