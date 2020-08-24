إفادات (مثيرة) لرئيس لجنة تأهيل الإستادات

أوضح اللواء حقوقي دكتور عامر عبد الرحمن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن اللجنة التي تم تكوينها لمراجعة الاستادات برئاسته، مهمتها تنسيقية في المقام الأول، بحيث تقف على الملاحظات الفنية الواجب معالجتها في استادات الخرطوم، المريخ، والهلال، وذلك حتى تكون مؤهلة لاستقبال مباريات المنتخبات الوطنية حالياً، والأندية من بعد، وذلك عقب انطلاق قطار التباري الدولي.

وأضاف الجنرال أن اللجنة ليست تنفيذية لتُسخَّر لها ميزانية، أو تتصرف في مال الاتحاد، بيد أنه منوط بها رفع التوصية والتصور فقط، بالإضافة إلى تقديم المقترحات الخاصة بالتأهيل المطلوب وفق ما يأتي من أهل الخبرة والاختصاص، وحتى التوصيات ستشمل مدى الاستعانة ببيوتات الخبرة، وترفع توصياتها إلى الاتحاد للتقرير وفق المنهج الإداري المتبع في إنفاذ مثل هذه البرامج.

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وذكر النائب الأول لرئيس الاتحاد أن اللجنة ستقوم في أول اجتماع لها اليوم الإثنين، بوضع خطة عمل متمكاملة، والعمل على تقديم التوصيات اللازمة في وقت وجيز يُمّكِن من إلحاق الاستادات المذكورة بمستوى الجاهزية المطلوبة، لتكون مستوفية الشروط في الزيارة القادمة لمسئولي تفتيش الملاعب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأشار اللواء عامر إلى أنه يثق في كل من وقع عليه الاختيار من مجلس الادارة للعمل في اللجنة، وأي مجموعة مختارة تمثل المجلس، وعضّد بأنه يثق أكثر فيمن لم يقع عليه الاختيار للتواجد في اللجنة بالتعاون من أجل إنجاز المهمة المنوطة بهم، الجنرال قال أيضاً إن أبوابهم ستكون مفتوحة لكل الرياضيين؛ مشدداً على أنه كرئيس للجنة يتعامل مع المختارين وغير المختارين من منطلق المصلحة العليا والتسامي لأجل تقديم الخدمة التي تحتاجها البلاد في منشط كرة القدم، وهو ما يحتم عليهم قبول كل المهمومين بالشأن الكروي من أجل إسداء الرأي وتقديم المشورة.

وفي ختام حديثه بحسب صحيفة الصيحة، تمنى اللواء عامر التوفيق للجميع بأن يتمكنوا من حفظ حقوق المنتخبات والأندية السودانية باللعب على أرضها، وهي مسئولية ليست بالسهلة وتحتاج إلى بذل وجدية وسباق مع الزمن لإنجازها بالمستوى المطلوب، شاكراً كل من وقع عليه الاختيار في إبداء التعاون، قبل أن يجدد التمنيات بالتوفيق للجميع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)