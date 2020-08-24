الشؤون الدينية تدعو لنشر الخطاب الدعوي المعتدل

أكد الشيخ دكتور محمد حامد يونس المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية بالولاية أهمية تجاوز المشكلات والبعد عن العصبيات الضيقة ونشر الخطاب الدعوي المعتدل لتحقيق السلام للمجتمع ، مشيراً إلى أن الزيارات تشمل المساجد والكنائس وأن الدعوة شاملة للجميع وعلى كل إنسان أن يكون داعية في مكانه.

ودعا د. يونس خلال زيارته صباح اليوم لرئاسة محلية شرق النيل إلى ضرورة العمل على تحقيق الأمن والسلام والعيش المريح للمواطن. وأبان أن الزيارات ستتوالى لتصل للأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطة لإعداد الفرد الرسالى ، مثمنا التعاون مع المراكز الدعوية والجهات المسئولية لتصبح يدا واحدة لتحقيق مانصبو إليه. ورحبت الاستاذه ليلى نائب المدير التنفيذي للمحلية بزيارة وفد الشئون الدينية بالولاية لرئاسة المحلية ، مشيرة الى أن محلية شرق النيل هى محلية الزوايا و السجادات الصوفية، مبينة بحسب سونا، أن المحلية تمتاز بالتعايش الدينى بين المسلمين والمسيحيين وليس هنالك مشاكل بينهما، وأنهم يحققون شعائرهم الدينية دون عصبية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)