النائب العام: حاوية المُخدّرات أمام المحكمة

وقف النائب العام مولانا تاج السر الحبر أمس على حاوية المخدرات التي تم ضبطها في العام 2018م بود مدني، والتي تحتوي على (9.920.000) حبة ترامادول، وذلك بجمارك الحاويات سوبا.
وأوضح الحبر أن قضية (حاوية المخدرات) رشح حولها كثير من اللغط بوسائل التواصل الاجتماعي بعدم وجودها، وذكر أن الحاوية أمام المحكمة، وأكد أن منهج وسياسة النيابة العامة تحقيق العدالة، وأن سياسة الإفلات من العقاب لكل مجرم أصبحت لا وجود لها.
من جانبه، أوضح مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن زيارة إدارة جمارك الحاويات سوبا للوقوف على الحاوية ميدانياً، وأكد أن ما رشح في وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح والحاوية موجودة وبداخلها كل المعروضات لإكمال الإجراءات القانونية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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