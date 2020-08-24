“فيتاكلوب” يعلن انضمام نجم الخرطوم الوطني وحارس الهلال لكشوفاته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن نادي فيتا كلوب الكونغولي عن وصول ثلاثة لاعبين أجانب الى الكونغو بدعوة من النادي تمهيداً للتعاقد معهم في الفترة المقبلة. ووفقا للصفحة الرسمية للنادي الكونغولي” فإن اللاعبين الثلاثة يتقدم الجناح الهجومي لنادي الخرطوم الوطني محمد المصطفى وحارس مرمى الهلال السابق الكاميروني لويك فودجو ماكسيم إلى جانب مواطنه لاعب الوسط باسكال بارقا والذين وصلوا في ساعة متأخرة من مساء السبت، من أجل تعزيز قائمة الفريق في الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا”. وكان موتيما بمبي دخل في مفاوضات مع نجم الخرطوم الوطني محمد المصطفى منذ مواجهته أمام الخرطوم الوطني في كأس الاتحاد الأفريقي الموسم الماضي، قبل أن يتدخل فريق فيتا كلوب حالياً للحصول على خدمات اللاعب. وسينتقل محمد المصطفى إلى فريق فيتا كلوب في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الخرطوم الوطني.