العثور على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمدافع داخل مزرعة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحقق الشرطة في ملابسات العثور على مدافع وأسلحة ثقيلة مدفونة داخل مزرعة بولاية غرب كردفان.

وقال مصدر إن مزارعاً يقيم في قرية على أطراف مدينة النهود كان قد عثر على مدافع (آر بي جي) ودانات، ومدافع قرنوف وبندقية (جيم 3)، داخل مزرعته أثناء عمليات الحرث، وأضاف المصدر أن الرجل أخطر الشرطة فأسرعت قوة منها إلى المنطقة وأجرت تمشيطاً مكثفاً، مشيراً إلى أنها حرزت الأسلحة ونقلتها إلى جهات الاختصاص وتبين من المعاينات الأولية أنها بحالة جيدة، وكشفت تحقيقات الشرطة عن أن المنطقة تقطنها قبائل مختلفة، كانت تشهد نزاعا قبليا وتوترات بين قبيلتين، وأشارت التحقيقات إلى أن المدافع والأسلحة كانت بصدد الاستخدام في النزاع في حال تجدده مرة أخرى، رغم هدوء الأوضاع حاليا. وأكد المصدر أن الشرطة دونت بلاغاً وفق المادة (26) أسلحة وذخائر، بشرطة النهود وأرسلت الأسلحة إلى المعامل الجنائية.