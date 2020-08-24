شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اندلع صباح يوم الاحد حريق في مخزن بمصنع البيبسي بالمنطقة الصناعية بحري وقال مصدر صحفي ان الحريق اندلع بمخزن البيسي، وفور وقوع الحادثة تحركت ثلاثة عربات من الدفاع المدني لإحتواء الحريق، فيما تم فتح بلغ لمعرفة اسباب الحريق…

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كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل بمصنع البيبسي ببحري…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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