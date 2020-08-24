تفاصيل جديدة عن حاوية المخدرات التي تم ضبطها بالميناء بالبري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت الشرطة تفاصيل حاوية حبوب مخدرة تم ضبطها في الميناء البرى بمدنية ودمدني بولاية الجزيرة وكشف النائب العام مولانا تاج السر الحبر أن قضية (حاوية المخدرات) المضبوطة بالميناء الجاف جمارك ودمدني العام 2018 والتي تحتوي علي عدد (9,920,000) تسعة مليون وتسعمائة وعشرون ألف حبة ترامدول والتي رشحت حولها كثير من اللغط بوسائل التواصل الإجتماعي بعدم وجودها، موضحاً أن هذه الحاوية أمام المحمكة، مبيناً أن ضبطية بهذا الحجم تكشف مدى متابعة هيئة الجمارك والأجهزة الأمنية لحماية المجتمع، مشيراً انه تم إحضار الشاحنة من مدني إلى الخرطوم (جمارك الحاويات سوبا) وسوف يتم التواصل مع المحكمة على كيفية عرض المعروضات بإحضارها أمام المحكمة أو بالزيارة إلى جمارك الحاويات سوبا، وأبان سيادته أن الخوض في الإجراءات في هذه الفترة يعوق سير العدالة، مثمناً الجهود المبذولة من هيئة الجمارك ومكافحة المخدرات بضبط المخدرات والبضائع والسلع الممنوعة والمقيدة.

مؤكداً أن منهج وسياسية النيابة العامة تحقيق العدالة وان سياسة الإفلات من العقاب لكل مجرم أصبحت لا وجود لها كثقافة تتشكل وجدان الأجهزة العدلية والشرطية.

وفي ذات السياق أوضح السيد الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ مدير عام قوات الشرطة حسب *(المكتب الصحفي للشرطة )* أن الزيارة لإدارة جمارك الحاويات سوبا للوقوف على الحاوية ميدانياً مؤكداً أن ما رشح في وسائل التواصل الاجتماعي حديث غير صحيح والحاوية موجودة وبداخلها كل المعروضات لإكمال الإجراءات القانونية، مناشداً الجميع التوخي في نشر المعلومة والوصول إليها من مصادرها الصحيحة. وفي ختام كلمته أشاد بالدور المتعاظم الذي تقوم به هيئة الجمارك في إطار حماية المجتمع.

وأكد الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك أن منسوبي هيئة الجمارك بالمركز والولايات والمواني البرية والبحرية والجوية والمعابر الحدودية يطلعون بأدوارهم من أجل حماية الوطن والدليل على ذلك الضبطيات المتكررة للمحطات الجمركية ومكافحة التهريب بالمركز والولايات.