الكوارتي يؤجج النيران في الهلال !!.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* نادى الهلال للتربية البدنية أصبح علي فهوة بركان والنيران تلتهم أعضاءه دون رأفة وبلا رحمة!!

* جاء ذلك بعد أن نكص الكاردينال عن وعده بالتنازل عن مقعد القيادة وعاد هذه المرة بثقله متحدياً كل المعاضين لحُكمه !!

* وتناول المعارض الأول الكوارتي القفاز ونزل أرض النزال متحدياً أشرف وهو يعلنها بقوة بأنهم سيشعلونها نار حامية ومرجلاً يغلي تحت طموحات وآمال كردنة الذى عاد عن وعده الذى قطعه علي نفسه !!!

* الهلال أصبحت تتناونشه أنياب أبناؤه الذين يسعون من أجل حكمه وليس بينهم من يقدم الكيان علي طموحاته الشخصية !!

* وأولادك يا هلال يرددون لو دار أبوك خربت شيل ليك منها شلية ! وها هم يتقاتلون من أجل التسابق علي الكراسي والنادى يغرق !!

* نقطة .. و.. سطر جديد …

* الوزارة أقصد وزارة الشباب والرياضة فتحت لإتحاد قرقوش الباب منحته الإذن لمواصلة صقور الجديان الإعداد إستعداداً لمسابقات الكاف !! خير وبركه ..

* لا زال البروف أبو الشد شادى الحزام مؤكداً بأن الموسم سيتم إكماله والفيفا علي الخط يا بنت البوشي ! زول صعب المراس صعيب تراجعه عن رأيه !!

* و.. الحال في المريخ ليس بأحسن حال من توأمه صراعات ومناكفات وفيهم من راضي بحكم سوداكال وآخر لا ..!

* السيد آدم سوداكال رئيس نادى المريخ الزعيم طلب اللقاء برئيس حاكم عموم الكرة السودانية وجاء الرد مخيباً لطموحات الرجل بكلمات قليلة ساخنة !! الريس ما فاضي ليك والشبكة مشغولة !!

* قبيل قلنا ليكم كل الفكر الرياضي في بلادنا محصوراً ومحشوراً في كرة القدم الصجف كتاباتها كرة قدم الحكومة فكرها لا يتعدى فكر زول من مدرجات التيرسو وليس فينا من يبدل الفكر ويتناول بقية الألعاب التي بينها ما يقودنا الي منصات التتويج !!

* تجمع رهط من مدربي كرة القدم وبينهم فاقد تدريبي وتوكلوا في التجمع لمخاطبة المهندسة ولاء التي جمعت كوادر وزارتها وفتحت الأبواب وخطب نيابة عن الحضور المدرب محسن ولم نسمع منه حديث سوى الذى تتبادله الصحف والأسافير ولا جديد تحت القبة فاقدة الشيخ !!

النشوف آخرتها :ــ

شكراً حمدوك .. وتاني شكراً د. عبد الله حمدوك بعد طلوعه المنصة ولأكثر من ساعة حدثنا عن فترة حكمه الذى قضي فيها عام (ثلاثمائة ستٍ وستين) يوما سنة كبيسة ًأن جديده للعام الثاني لن يكون أفضل من سابقه بل علي الشعب المزيد من ربط الحزام وهو لا يدرى بأن الشعب فقد الوسط الذى يمكنه من ربط الأحزمة !! تشيل مليون جنيه وتدخل طرف السوق كيلو لحمه وبطيخه والمليون يكون ذهب في خبر كان ! جرام الدهب وارد أبوحمد أحد عشر مليوناً ! الدولار حدث ولا حرج !! شكراً حمدوك ووداعاً والقشه ما تعتر ليك مؤسسات الأمم المتحدة في إنتظار سعادتكم لتحل لها مشاكلها !!