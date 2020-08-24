شكاوي مطر والخيل تجقلب والشكر لي حماد.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* كان يتوقع الكاردينال أن يجد الطريق مفروشا بالورود لعودته مرة اخري لرئاسة الهلال عبر لجنة التطبيع

* وهو لا يدري بأن الخروج من الهلال مثل الموت

وهل يستطيع الميت أن يعود للحياة مرة اخري

* يوم أن تقدم بقائمته للاتحاد العام كرئيس للفترة الانتقالية تدافع أهل الهلال من كل حدب وصوب رافضين رفضا باتا أن يضع قدمه في عتبة النادي ويجلس في كرسى الرئاسة

* في كل يوم يستقبل رئيس الاتحاد ارتالا من أهل الهلال من مختلف التنظيمات والروابط والرواد معبرين عن رفضهم لتعيين الكاردينال

* وصل أهل الهلال الي قناعة تامة بأن الرئيس السابق هو أفشل رئيس مر علي تاريخ الهلال ودمر قيم ومبادئ وارث النادي

* ومع هذا الدمار الشامل الذي أصاب أركان الهلال لم يسلم كبير ولا صغير ولا رئيس سابق ولا صحفي معارض من الإساءة بأقبح الألفاظ وهتك أعراض الناس من هذا العهد الغابر

* مع هذا الحصار لم يجد دكتور شداد حلا لقضية مجلس الهلال في ظل التصاعد الجماهيري الرافض لعودة الزيوا ما في

* بالأمس دفع رواد النادي وأعضاء التنظيمات بمستندات رسمية وموثقة ومؤكدة تثبت ادانة أشرف سيد احمد في جرائم الفساد والشرف والامانة

* وضع الأعضاء في منضدة رئيس الاتحاد تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الذي صدر العام الماضي واتهم فيه الكاردينال وقيادات من دولة الجنوب بتخريب اقتصاد الدولة الحديثة والفساد

* ومع هذا التقرير تم ارفاق قرار المحكمة العليا التي أصدرت حكما في السابق بعدم أهلية أشرف لرئاسة النادي لثبوت ادانته في جريمة تمس الشرف والأمانة

* ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد بل تسلم الأمين العام ابو جبل شكوي رسمية للفيفا مرفق فيها جميع المستندات التي تثبت عدم أهلية أشرف سيد احمد لرئاسة الهلال لمخالفته لوائح الفيفا

* اعتقد ان اتحاد الكرة اصبح في ورطة حقيقية الان فاما ينحاز لنبض الشارع الهلالي ويرفض تعيين الكاردينال بعد كل هذه الأدلة والبراهين التي تثبت عدم اهليته واما أن يتحمل دكتور شداد اي تبعات تصعيدية في حال اصراره علي فرض الرجل رغم انف أهل الهلال

الخيل تجقلب والشكر لي حماد

* والخيل التي نقصدها هنا هو الدكتور حسن علي عيسي الأمين العام للنادي السابق الذي كان له القدح المعلي في معركة الهلال ضد الاعبين والمدربين السابقين في الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية ( كأس )

* ويفضل حنكته وخبرته وعلمه وتواصله وحججه القانونية إستماع أن يخفف حكم محكمة كأس لصالح الزعفوري إلي ثلاثون الف دولار فقط تخصم منها عشرون الف لصالح محامي الهلال

* وبدلا أن يجد الرجل الإشادة والتقدير والثناء علي هذا المجهود نسبوا الانجاز إلي الكاردينال

* علي من يضحك هولاء

قبل يومين طالعنا حوارا مع حارس الهلال جمال سالم في صحيفة النادي ابدي فيها سعادته بعودة الكاردينال مرة اخري وقال انه سيستمر مع الفريق طالما الرجل موجودا

* وهذا السالم هو ذات الاعب الذي ظل يشتكي من عدم استلامه لمرتباته لأكثر من خمسة أشهر والكاردينال كان علي رئاسة النادي

* وهو نفس الاعب الذي سافر إلي أهله وهدد بشكوي الهلال للفيفا رغم علمه بأن الكاردينال سيعود