ولاية القضارف : تصدير (33.864) جوال سمسم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن والي القضارف سليمان علي محمد، تصدير ولايته (8838) جوال من السمسم في يوليو الماضي، و(33.864) جوال منذ مطلع أغسطس الحالي، وأقر بتأثر الولاية بظروف الحظر و(كورونا).

وأكد خلال استقباله للوفد الإعلامي الزائر للولاية أمس، اهتمام الولاية بحل مشكلات الصادر والوقوف مع المصدرين، وتعهد بمراجعة الرسوم المفروضة على الصادر لكونه لم يكمل شهرا منذ تسلمه المنصب، وقطع بأهمية تذليل العقبات التي تعترض الصادر للمساعدة في دعم الانتاج المحلي والقومي.

وكشف عن حصول الولاية على (45%) من حوجتها من الدقيق، وأوضح ان العجز في دقيق الخبز (55%)، ونوه لتركيز خطته لإدارة الولاية على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، مع برامج إصحاح البيئة والمشروعات التنموية، وقال إن هذه الخطط تنفذ بإشراف ومتابعة ميدانية

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