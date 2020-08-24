بايرن ميونيخ بطلا لأوروبا بعد هزيمة باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

شهاب محمد - الخرطوم - 24 أغسطس، 2020 الخليج 365 : بايرن ميونيخ يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة باريس سان جيرمان 1_0 في المباراة النهائية. المادة السابقة احذر من شراك الأمارات ياحميدتي المقالة القادمة ملف التطبيع حاضر في زيارة بومبيو وفيصل

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