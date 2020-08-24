“إزالة التمكين”: إعفاءات في عدد من المؤسسات وإسترداد شركات صرافة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن عضو لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد واسترداد الأموال، صلاح مناع ان اللجنة اصدرت قراراً باسترداد شركات صرافة يمتلكها المؤتمر الوطني المحلول تحت اسم الأمن الشعبي منها: شركات اليمامة، وليرة أرجيل، ودينار.

وقال مناع خلال مؤتمر صحفي قبل قليل بأن القرارات تضمنت حل مجلس ادارة بنك النيل، مشيرًا الى ان البنك واجهة للمؤتمر الوطني المحلول تحت اسم الحاج عطا المنان، وكان ملكية لولاية الخرطوم.

وأصدرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال اليوم قرارات بإنهاء خدمة عاملين في عدد من المؤسسات التابعة للدولة.واوضح مناع ان اللجنة أنهت خدمة 341 من العاملين بوزارة الطاقة والتعدين، و55 من العاملين بالشركة السودانية للموارد المعدنية، و 30 من العاملين بشركة الخطوط الجوية السودانية، و 6 من العاملين بسلطة الطيران المدني، ووجهت اللجنة الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.وقررت اللجنة إعفاء أعضاء مفوضية حقوق الانسان، وإنهاء عقد أمناء جامعة افريقيا