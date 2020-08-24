أعمال شغب عنيفة عقب خسارة باريس سان جيرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأعمال شغب في باريس عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأ مشجعو باريس سان جيرمان، بعد هزيمة النادي الفرنسي، في تحطيم المتاجر والمطاعم والاندفاع إلى سيارات الشرطة.

ووفقا لأحدث البيانات، اعتقلت قوات إنفاذ القانون 83 شخصًا في العاصمة الفرنسية. كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

يشار إلى أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان انتهت بفوز النادي الألماني 1-0. سبوتنيك

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