إيران تحذر دول المنطقة وتتحدث عن “عمليات اغتيال إسرائيلية” في الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت إيران، اليوم الإثنين، دول الشرق الأوسط إلى الاقتداء بطهران في التعامل مع إسرائيل، وذلك بعد الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على تطبيع العلاقات، مكررة أن أي “تهديد بالمنطقة بسبب إسرائيل تتحمل مسؤوليته الإمارات بعد هذا الاتفاق”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على استدعاء الإمارات للقائم بالأعمال الإيراني بسبب تعليقات رسمية من طهران حول اتفاق التطبيع: “لا أحد يستطيع التحدث بلهجة قاسية مع أي سفير أو قائم بأعمال إيران بأي دولة”، وتابع: “نوصي الدول الأخرى أن تسير على مسار الجمهورية الإسلامية تجاه إسرائيل”.

وتابع زاده: “أي دولة تطبع مع الكيان الإسرائيلي سوف يعود ذلك بالضرر على تلك الدولة نفسها… الكيان الاسرائيلي لا يلتزم بالاتفاقيات وقام بعمليات اغتيال حتى في الإمارات نفسها”.

وكرر زاده تصريحات إيرانية سابقة، وقال: “أي تهديد في المنطقة بسبب إسرائيل مسؤوليته تقع على عاتق الإمارات وعليها تحمل التداعيات”.