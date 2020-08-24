جو بايدن: أمريكا في مفترق طرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية السيناتور جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية في مفترق طرق، وشن هجوما جديدا على الرئيس الحالي دونالد ترامب وإدارته، التي يرى أنها تسببت في حالة من الغضب والانقسام بين الأمريكيين.

ودعا بايدن، الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس السابق، الأمريكيين لاختيار مسار التغيير لعلاج ما تسبب فيه ترامب من انقسام.

وكتب جو بايدن، على “تويتر”، اليوم الأحد: “يمكننا أن نختار المسار الذي يجعلنا أكثر غضبا وانقساما وأقل أملا”، في إشار إلى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، الذي يسعى للحصول على فترة رئاسية ثانية.

وأضاف: “كما يمكننا أن نختار مسارا مختلفا يجمعنا معا ونغتنم تلك الفرصة التي ستجعل أمريكا تولد من جديد وتعالج ما حدث من انقسام في مسار يحدوه الأمل “.

سبوتنيك